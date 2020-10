बिहार चुनाव: सुशील मोदी बोले- सीटें किसी की कितनी भी आएं, सीएम नीतीश कुमार ही होंगे

India

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में मंगलवार को एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ। सीट शेयरिंग में जेडीयू को 122 सीटें मिली हैं। इन 122 सीटों में बीजेपी को सात सीटें जीतनराम मांझी को देने होंगी। वहीं बीजेपी के खाते में 121 सीटें आई है। एनडीए की बैठक खत्म होने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि चुनाव के आंकड़े चाहे जो भी हों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे।

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब एक महीने से भी कम का समय बचा है। 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होना है। बता दें कि कोरोना काल में चुनाव आयोजित करने वाला बिहार पहला राज्य है। चुनाव के मद्देनजर पिछले सप्ताह महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ और अब आज एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अहम बैठक हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील मोदी ने कहा, चुनाव के नतीजे और जितनी भी सीटें आएं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे।

We've got to know that some Independent candidates & dozens of parties in Bihar might use photos of CM or PM. If needed, we'll write to EC that BJP, JD(U), VIP, HAM are contesting together & only they can use PM's photos. If someone else uses it, EC can take action: Bihar Dy CM pic.twitter.com/7IjZd7MtHJ