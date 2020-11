बिहारः दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बोले तेजस्वी, 'बदलाव की सुनामी में पढ़ाई, कमाई और महंगाई पर डालेंगे लोग वोट'

India

oi-Pallavi Kumari

Bihar Election 2020: बिहार में आज यानी 3 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होने हैं। आज बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के तहत 17 जिलों की कुल 94 सीटों पर 1463 उम्मीदवार हैं। दूसरे चरण में महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव भी मैदान में हैं। वोटिंग से पहले आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ''बिहार जनता इस बदलाव की सुनामी में पढ़ाई, कमाई और महंगाई के मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे।'' तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव की भी किस्मत आज दांव पर है। तेजस्वी यादव राघोपुर से मैदान में हैं और तेजप्रताप यादव हसनपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

तेजस्वी यादव ने कहा, ''परिवर्तन की इस सुनामी में बिहार के लोग आज पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई के एजेंडे पर वोट करेंगे। मुझे यकीन है कि वे हमारे लिए मतदान करेंगे क्योंकि वे राज्य में बदलाव चाहते हैं, वे सक्रिय और प्रगतिशील सरकार चाहते हैं। बिहार की जनता बदलाव के लिए आज वोट करेगी।''

It will be clear, first phase has already given an indication: RJD leader Tejashwi Yadav when asked who will be the CM of Bihar#BiharPolls https://t.co/2MC4fDYE7z