'बीजेपी के पास 2024 का चुनाव जीतने का कोई मौका नहीं', फतेहाबाद में INLD की रैली में नीतीश कुमार

नई दिल्ली, 25 सितंबर: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रविवार को हरियाणा के फतेहाबाद में आयोजित चौधरी देवीलाल की जयंती पर इनेलो की रैली में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की मौजदूगी में दोनों नेताओं ने रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष को एकता बनाने पर जोर दिया।

दरअसल, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, शिअद के नेता सुखबिर सिंह बादल और माकपा के सीताराम येचुरी इनेलो नेता ओपी चौटाला के निमंत्रण पर फतेहाबाद में पूर्व उप प्रधानमंत्री देवी लाल की 109 वीं जयंती समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे।

Fatehabad, Haryana | During last polls, they (BJP) were trying to defeat our candidates. The things that were promised by the Centre for the backward state didn't happen. Today 7 parties are working together in Bihar. They have no chance to win 2024 polls: Bihar CM Nitish Kumar pic.twitter.com/3iZ2kiHdP8