बिहार उपचुनाव परिणाम: क्या नीतीश कुमार का कद घटा है ? 5 प्वाइंट में समझिए राजनीतिक प्रभाव

Bihar Assembly by Elections Result: बिहार विधानसभा उपचुनाव के परिणाम महागठबंधन और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए उत्साहजनक नहीं कहे जा सकते। कई वजहें हैं जिससे इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीद की नई किरणें दिखाई दे रही हैं। नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनका अति-पिछड़ा और महिला वोट बैंक पहले की तरह उनके कहने पर वोट डालने के लिए तैयार है, यह अब संदेहों के घेरे में आ चुका है। इसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल भी मुसलमान वोटरों के लिए पहली पसंद नहीं रह गया है और उन्हें सही विकल्प की तलाश है।

English summary

Bihar by-election result:Nitish's stature has decreased due to the results of Mokama and Gopalganj by-elections in Bihar. They have loosened their grip on Kurmis, most backward and women