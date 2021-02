Bigg Boss 14: काफी अलग है इस बार की ट्रॉफी, जानिए विजेता को कितनी मिलेगी धनराशि?

Bigg Boss 14: Salman Khan Shares A Glimpse Of Trophy and Know the winner Prize Money: मुंबई। 'कलर्स' का विवादित लेकिन लोकप्रिय शो 'बिग बॉस 14' अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 21 फरवरी को इसका ग्रैंड फिनाले हैं। सभी को बस अब इस सीजन के विजेता का इंतजार हैं तो वहीं इसी बीच शो के होस्ट सलमान खान ने इस बार की ट्रॉफी दिखाकर लोगों को और भी इस उत्साहित कर दिया है। आपको बता दें कि सीजन 14 की ट्रॉफी हर बार की ट्रॉफी से काफी अलग है। मालूम को शो के 'वीक के वॉर' में सलमान खान ने शो की ट्रॉफी से लोगों को अवगत कराया और उसकी झलक दिखलाई।

English summary

Salman Khan Shares A Glimpse Of Bigg Boss 14 Trophy, the trophy is Bigg Boss eye, which is blue, shiny and stylish and Know the winner Prize Money This time.