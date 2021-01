किसान आंदोलन से अलग हुआ भारतीय किसान यूनियन (भानु), कहा- हिंसा से आहत हूं

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Bhartiya kisan union end protest गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली के नाम पर देश की राजधानी में जो उत्पात मचाया है, उससे कई किसान संगठन खफा हैं। भले ही भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत गुट ने खुलकर उस हिंसा का विरोध ना किया हो, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने हिंसा की घटना को गलत बताया है। दरअसल, भारतीय किसान यूनियन (भानु) के अध्यक्ष ठाकुर भानू प्रताप सिंह ने कहा है कि कल दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, उससे वो बहुत आहत हैं और 58 दिनों के बाद अपने आंदोलन को समाप्त कर रहे हैं।

I am deeply pained by whatever happened in Delhi yesterday and ending our 58-day protest: Thakur Bhanu Pratap Singh, president of Bharatiya Kisan Union (Bhanu) at Chilla border pic.twitter.com/5WNdxM9Iqo

राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने भी खत्म किया आंदोलन

आपको बता दें कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने चिल्ला बॉर्डर से आंदोलन को खत्म करने की घोषणा की है। भारतीय किसान यूनियन के अलावा राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने भी आंदोलन खत्म करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की तरफ से नेता वीएम सिंह ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में हुई हिंसा की घटना से वो भी काफी आहत हुए हैं, हमने किसानों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए कहा था, लेकिन जिस तरह से हिंसा की घटना को अंजाम दिया गया, वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

I have nothing to do with the protest which is being led by them and over here being represented by Rakesh Tikait on their behalf: Sardar VM Singh, Rashtriya Kisan Mazdoor Sangathan https://t.co/CYKZoH9y4y