'यात्रा खत्म करने के बाद मेरे भाई ने मां और मुझे भेजा भावुक संदेश', प्रियंका गांधी

भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर प्रियंका गांधी ने भी यात्रा को संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने मां और मेरे नाम इमोशनल संदेशा भेजा।

oi-Neeraj Kumar Yadav

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज यानि कि सोमवार को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में समापन हो गया। समापन समारोह के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इमोशनल स्पीच दिया। प्रियंका ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि जब मेरा भाई कश्मीर से आ रहा था, तो उसने मेरी मां और मुझे एक संदेश भेजा। उसने कहा कि उसे घर जाने का एक अनूठा एहसास है। क्योंकि उनके परिवार के सदस्य उनका इंतजार कर रहे हैं। वे आते हैं और आंखों में आंसू लिए उन्हें गले लगाते हैं और उनका दर्द और भावनाएं उनके अपने दिल में प्रवेश कर रही हैं।

When my brother was coming to Kashmir, he sent a message to my mother & me.He said he has a unique feeling of going home. He said his family members are waiting for him. They come & hug him with tears in their eyes and their pain & emotions are entering his own heart: Priyanka GV pic.twitter.com/C3DCrtdrTW