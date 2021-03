किसान आंदोलन: जिस पॉप सिंगर रिहाना ने भारत सरकार पर उठाए थे सवाल, उसी के देश पीएम मोदी ने पहुंचाई वैक्सीन

India

ब्रिजटाउन: दुनियाभर के लिए कोरोना वैक्सीन इन दिनों सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। भारत में कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर कोरोना वैक्सीनेशन का काम जारी है। कोरोना से खिलाफ जंग लड़ रहे और देशों को भी भारत का साथ मिला है। भारत में बनी कोरोना वैक्सीन अपने लोगों के साथ-साथ और देशों का भी भला कर रही है। अब तक इंडिया लगभग 40 देशों को स्वदेसी कोरोना वैक्सीन दे चुका है। दुनिया भर के लोग भारत का धन्यवाद कहते-कहते नहीं थक रहे है। इसी लिस्ट में अब बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटले का नाम भी शामिल हो गया है।

कोरोना वैक्सीन को लेकर बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटले ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया है। उन्होंने पीएम मोदी की कोरोना वैक्सीन लेने वाले ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि आप स्वस्थ्य और सुरक्षित हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी सरकार और लोगों की ओर से मैं आपको, आपकी सरकार और भारतीय गणतंत्र के लोगों को कोविशिल्ड टीके के सबसे बड़े उदार दान के लिए आभार व्यक्त करना चाहती हूं। बारबाडोस वो ही देश है जहां से पॉप सिंगर रिहाना आती है, जिसने किसानों आंदोलन को लेकर भारत सरकार की आलोचना की थी।

PM Modi @narendramodi made it possible for more than 40K persons in Barbados and tens of thousands elsewhere, to receive their 1st dose of COVISHIELD via #VaccineMaitri before receiving his. A genuine demonstration of generosity. Thank you and we wish you continued good health. https://t.co/1z1QGo6xQf