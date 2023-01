मोदी सरकार का संदेश लेकर जंतर-मंतर पहुंचीं बबीता फोगाट, कहा- धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है

चैंपियन पहलवान और भाजपा की नेता बबीता फोगट ने कहा, ''मेरी कोशिश है कि मैं आज ही समाधान करवा दूं। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। मैं भरोसा दिलाती हूं कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी।''

India

oi-Pallavi Kumari

भारत के कई रेसलर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, संगीता फोगट, सोनम मलिक, अंशु मलिक इन दिनों रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विनेश फोगाट ने रेसलिंग फेडरेशन अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ये धरने का गुरुवार (19 जनवरी 2023) को दूसरा दिन है। गुरुवार को चैंपियन पहलवान और भाजपा नेता बबीता फोगाट दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना स्थल पर पहुंचीं है। बबीता फोगट ने वहां सभी को संबोधित करते हुए कहा, "मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि सरकार उनके साथ है। मैं कोशिश करूंगी कि आज उनके मुद्दों को सुलझा लिया जाए।"

I have assured them that the government is with them. I will try that their issues are resolved today: Champion wrestler & BJP leader Babita Phogat at Jantar Mantar protest site in Delhi pic.twitter.com/By8aIvnhd9