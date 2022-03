पेट्रोल के बढ़ते दाम पर सवाल पूछे जाने से भड़के बाबा रामदेव, पत्रकार से कहा- क्या पूंछ पाड़ेगा मेरी

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, मार्च 30। देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर पूछे गए सवाल पर योगगुरु बाबा रामदेव कैमरे के सामने अपना आपा खोते नजर आए हैं। दरअसल, बुधवार को हरियाणा के करनाल में बाबा रामदेव से जब मीडियाकर्मियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर सवाल किया तो वो पत्रकारों पर भड़क गए और उल्टा-सीधा कहने लगे। बाबा रामदेव ने कहा कि मुझ से ऐसे सवाल मत कीजिए।

क्या कहा बाबा रामदेव ने?

दरअसल, एक पत्रकार ने बाबा रामदेव से उनकी उस टिप्पणी को लेकर सवाल किया था, जो उन्होंने 2014 से पहले मोदी सरकार के समर्थन में दी थी। उस वक्त बाबा रामदेव ने कहा था कि लोग यह तय कर लें कि किस सरकार को वोट देंगे, जो आपको 40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल देगा उस सरकार को या फिर जो 70-75 रुपए लीटर देगा उस सरकार को? बस बाबा रामदेव की इसी टिप्पणी को लेकर पत्रकार ने उनसे सवाल कर लिया था, जिसके जवाब में उन्होंने उसी पत्रकार से कहा, "तेरे प्रश्न बहुत हो गए तू अब चुप हो जा और हां मैंने ऐसा था अब क्या पूंछ पाड़ेगा मेरी?

पत्रकार को बाबा रामदेव ने धमकाया

बाबा रामदेव यहीं नहीं रूके उन्होंने आगे भी उस पत्रकार को धमकाया और कहा, "तू कोई ठेकेदार है, जो मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूं, जब एकबार कह दी तो थोड़ा सभ्य भी बन जाया करो।" बाबा रामदेव ने आखिर में पत्रकार को और धमकाया और कहा कि हां मैंने वो बयान टीवी पर दिया था और अब नहीं देता बता क्या करेगा। इस दौरान बाबा रामदेव के समर्थन में वहां मौजूद अन्य महिलाएं भी आ गई थीं। आखिर में बाबा रामदेव ने कहा कि तुम अच्छे माता-पिता की औलाद हो, ऐसे सवाल मत पूछो।

Yoga Guru Ramdev was seen on camera losing his cool and threatening a journalist, who asked him about his comments in the past on reducing petrol price. @ndtv pic.twitter.com/kHYUs49umx