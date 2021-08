India

oi-Bhavna Pandey

औरंगाबाद, 19 अगस्‍त। महाराष्‍ट्र के औरंगाबाद की महज 14 साल की लड़की ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दीक्षा शिंदे का सलेक्‍सन नासा ने अपने यहां फेलोशिप के लिए किया है। दीक्षा शिंदे को नासा के एमएसआई फैलोशिप वर्चुअल पैनल पर पैनलिस्ट के रूप में चुना गया था।

मीडिया से बात करते हुए दीक्षा ने बताया कि वो नासा की वेबसाइट को हमेशा फॉलोक करती रहती है और उनकी वेबसाइट प आर्टीकल लिखती रहती हूं।

दीक्षा ने बताया कि "मैंने ब्लैक होल और भगवान पर एक सिद्धांत लिखा था। इसे नासा द्वारा मेंरे 3 प्रयासों के बाद स्वीकार किया गया था। उन्होंने मुझे अपनी वेबसाइट के लिए लेख लिखने के लिए कहा है।

Maharashtra | Diksha Shinde, a 14-yr-old girl in Aurangabad, was selected as a panellist on NASA's MSI Fellowships Virtual Panel.

"I wrote a theory on black holes & God. It was accepted by NASA after 3 attempts. They asked me to write articles for their website,"she said (18.08) pic.twitter.com/yxDqApWKWm