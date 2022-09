'मोदी जी के खिलाफ कोई भी चालाकी नहीं चलेगी', राहुल-नीतीश को क्या सुना गए अठावले ? जानिए

India

नई दिल्ली,7 सितंबर: कांग्रेस की 'भारत जोड़ो यात्रा' को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी पर जोरदार चुटकी ली है और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुहिम पर भी जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता को भारत जोड़ो की जगह अपनी पार्टी को जोड़ने की यात्रा करनी चाहिए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की एकजुटता के लिए काम कर रहे हैं और यह सब सरकार को तोड़ने के लिए किया जा रहा है ना कि देश को एकजुट करने के लिए किया जा रहा है।

RPI leader and Union Minister has ridiculed Congress's Bharat Jodo Yatra and said that it should do Congress Jodo Yatra. At the same time, he said that Nitish's cunning will not work against PM Modi