2023 में 10 राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव, 7 में आदिवासी वोट बैंक रखेंगे मायने, जानें किसे मिलेगा फायदा

2023 में देश में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव करावाए जाने हैं। इनमें से सात राज्य वो हैं, जहां आदिवासी वोटर ही चुनाव का परिणाम तय करेंगे। जो पार्टी आदिवासी के दिलों को जीतेगी,वही सफल हो सकती है।

2024 में लोकसभा चुनाव होने से पहले इसी साल 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। यह एक तरह से केंद्र की सत्ता का सेमीफाइनल की तरह होगा। बड़ी बात ये है कि 2023 में जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, उनमें से सात में यानि आधे से ज्यादा आदिवासियों की बहुतायत वाले राज्य हैं। मतलब, आदिवासी वोटरों का साथ अधिकतर राज्यों में सत्ता पाने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। जाहिर है कि जो पार्टी आदिवासियों का दिल जीतने में कामयाब रहेगी, कुर्सी की कुंजी उन्हें ही मिल सकती है।

आदिवासी धुन पर जमकर थिरके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

