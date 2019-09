असमः पुलिस 'पिटाई' से मुसलमान महिला का 'गर्भपात'

India

bbc-BBC Hindi

असम के दरंग ज़िले में कथित तौर पर एक गर्भवती महिला और उनकी दो बहनों की पिटाई करने के एक मामले में पुलिस चौकी के इंचार्ज और एक महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है.

दरअसल यह घटना बीते 8 सितंबर की है लेकिन पीड़ित महिला ने मंगलवार को जब मीडिया के सामने अपनी आपबीती सुनाई तो प्रशासन हरकत में आया.

पीड़ित महिला ने कहा कि वो दो महीने की गर्भवती थी और थाने में पिटाई के कारण उनका गर्भपात हो गया है.

पीड़ित महिला की एक बहन ने अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया, "मेरी बड़ी बहन प्रेग्नेंट थी और पुलिस की पिटाई से उनको काफ़ी ब्लीडिंग हुआ था. पुलिस ने मेरी बहन की कमर और पैरों में डंडे से मारा था. बाद में जब जीजा जी उन्हें डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि उनके पेट में जो बच्चा था वो ख़राब हो गया है. उनके पेट में दो महीने का बच्चा था."

इस बीच पुलिस ने पीड़ित महिलाओं की तरफ़ से की गई शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है. वहीं मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सेंट्रल वेस्टर्न रेंज के डीआईजी को इस घटना की जाँच करने का निर्देश दिया है.

इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए दरंग ज़िले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उज्जल बरूआ ने बीबीसी से कहा, "यह घटना सिपाझार थाना क्षेत्र के बूढ़ा आउटपोस्ट की है. दरअसल गुवाहाटी से जिन महिलाओं को पूछताछ के लिए लाया था उनके भाई रऊफुल अली पर एक लड़की के अपहरण का मामला दर्ज हुआ था."

उन्होंने कहा, "पुलिस रऊफुल अली को तलाशने उनकी बहन के घर गई थी और उनके परिवार के कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई थी. लेकिन अब महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनके साथ थाने में मारपीट की गई. इस शिकायत के बाद पुलिस ने एक मामला (मामला सं 757/19) दर्ज करते हुए बूढ़ा आउट पोस्ट के इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर महेंद्र शर्मा और महिला कांस्टेबल बिनीता बोड़ो को निलंबित कर दिया है. फिलहाल इस मामले की जाँच चल रही है."

Regarding the assault on 3 females at Burha OP, a case has been registered at Sipajahr PS vide C/no757/19. Investigation has been entrusted to a DSP level officer. Errant police personel have been suspended.DIG(CWR) has been directed by the Govt. to enquire into the matter.