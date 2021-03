India

oi-Akarsh Shukla

दिसपुर। असम में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 20 मार्च को डिब्रूगढ़ जिला के चबुआ में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एनडीए सरकार चाय बागान श्रमिकों के जीवन को और बेहतर बनाने के प्रयासों में तेजी लाएगी। एक चायवाला आपके दर्द को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। मंच से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए पार्टी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कांग्रेस को असम की संस्कृति के लिए बड़ा खतरा बताया।

असम: चबुआ में बोले पीएम मोदी- 'एक चायवाला आपके दर्द को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा'

पीएम मोदी ने कहा, 'मुझे यह देखकर तकलीफ हुई कि इस देश की एक ऐसी पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी, जिसने इस देश पर 50-55 साल शासन किया। ऐसी कांग्रेस पार्टी आज भारत की चाय की पहचान को मिटाने वालों का खुलेआम समर्थन कर रही है।' पीएम ने किसान आंदोलन के दौरान सामने आए टूलकिट मामले का जिक्र करते हुए कहा, 'आपने एक टूलकिट की चर्चा सुनी होगी, इस टूलकिट में असम की चाय और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए योग को दुनिया में बदनाम करने की योजना तैयार की गई। ऐसी साजिश रचने वालों को कांग्रेस पार्टी समर्थन करे और असम में वोट मांगने की हिम्मत करे। कांग्रेस को हम माफ कर सकते हैं क्या?'

#WATCH: "..Ek chaiwala, aapke dard ko nahi samjhega toh kaun samjhega.. I assure you that NDA govt will accelerate the efforts to further improve the quality of life for tea garden workers," says Prime Minister Narendra Modi in Chabua#AssamAssemblyPolls pic.twitter.com/qWExloyBMW