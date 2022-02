ओवैसी ने जब पत्नी को बताई गोली चलने की बात, तो उन्हें लगा डिनर पर ना ले जाने का नया बहाना

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 05 फरवरी। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने उम्मीदवारों के प्रचार-प्रसार में लगी हुई हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ में कार्यक्रम से दिल्ली लौट रहे एआईएमआईएम नेता और लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी पर बीते गुरुवार अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई। गनीमत रही कि ओवैसी उस दौरान अपनी कार में मौजूद थे और गोली उन्हें छू नहीं सकी। उधर, पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ऊपर हुए हमलों को राजनीतिक साजिश करार दिया है।

English summary

Asaduddin Owaisi wife could not believe his words she was ready to go out for dinner