'BJP-RSS अब नया ड्रामा कर रही है...', मोहन भागवत के मदरसा जाने पर क्यों भड़क गए ओवैसी

नई दिल्ली, 25 सितंबर: ऑल इंडिया मजीस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के सुप्रीमो और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सितंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत के दिल्ली के एक मदरसे के हालिया दौरे की आलोचना की। असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर आरएसएस और भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। गुजरात के अहमदाबाद के जुहापुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "भाजपा और आरएसएस अब एक नया ड्रामा कर रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली के एक मदरसे में गए, जहां उन्होंने कुरान सुनी और मदरसे के छात्रों से मुलाकात की। मीडिया ने इसे खूबसूरती से रिपोर्ट किया।''

'बिलकिस बानो से क्यों नहीं मिलते मोहन भागवत'

असदुद्दीन ओवैसी आगे बोले, ''लेकिन दूसरी ओर असम में मदरसे तोड़े जा रहे हैं, यूपी में सर्वे हो रहा है, मुसलमानों की संपत्ति उनसे छीनी जा रही है..., बीजेपी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। वे केवल हिंदू-मुसलमानों को एक-दूसरे से लड़ते हुए दिखाएंगे।''

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "मैं मोहन भागवत साहब से अपील कर रहा हूं कि आप बिलकिस बानो से मिलें और उन्हें न्याय का आश्वासन दें। क्या मोहन भागवत बिलकिस बानो से मिल सकते हैं? लेकिन वह उनसे नहीं मिलेंगे।"

Ahmedabad | BJP-RSS is now doing a new drama. RSS chief Mohan Bhagwat went to a madrasa in Delhi but madrasas being demolished in Assam, survey is being done in UP. BJP doesn't have anything to show. They will only show Hindu-Muslims fighting with each other: AIMIM chief A Owaisi pic.twitter.com/EP6mKzcJ10