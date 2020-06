पीएम के संबोधन पर असदुद्दीन ओवैसी का तंज, बोले- बोलना था चीन पर, बोल गए चना पर

India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (मंगलवार) छठी बार देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने आज के संबोधन में उन्‍होंने एक बार भी लद्वाख की गवालन घाटी में चीन के साथ हुई खूनी हिंसक झड़प पर कुछ नहीं बोला। जिसके बाद से विपक्षी पार्टी के नेता पीएम मोदी इस मुद्दें को लेकर पलटवार कर रहे हैं। पीएम के संबोधन के तुरंत बाद पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला वहीं अब AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है।

असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया,'' आज पीएम मोदी को चाइना पर बोलना था तो चना पर बोल गए। वह भी जरूरी था क्योंकि सरकार ने बिना सोचे-समझे लगाए गए लॉकडाउन ने कई मजदूरों और कामगारों को बिना खाने के रहने पर मजबूर कर दिया है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आपने आने वाले कई त्योहार का जिक्र किया लेकिन बकरी ईद भूल गए, चलिए..फिर भी आपको पेशगी ईद मुबारक''।

बता दें पीएम मोदी नेअपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का ऐलान किया और गरीबों को नवंबर तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा की। पीएम मोदी के संबोधन से पहले उम्मीद जताई जा रही थी की वह चीन के साथ जारी तनाव पर कुछ बड़ी बात बोल सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन पर ना बोलने के लिए विपक्ष ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है, कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री अपने राष्ट्रीय संबोधन में चीन के बारे में बात करने से भी डरते हैं।

कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर चीन मुद्दे को लेकर हमला बोला है। कांग्रेस ने गलवान घाटी की सैटेलाइट तस्वीर को साझा करते हुए पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए लिखा, 'चीन की निंदा करना भूल जाओ, पीएम अपने राष्ट्रीय संबोधन में इस बारे में बात करने से भी डरते हैं।' बता दें कि चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कई नेता मोदी सरकार पर हमलावर रूख अपनाए हुए हैं। पीएम मोदी के संबोधन से ठीक पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था, 'हम जानते हैं कि चीन देश में चार जगह अंदर बैठा है। आप बताइए चीन की फौज को आप कब औऱ कैसे निकालेंगे।'

.@PMOIndia aaj China par bolna tha, bol gaye CHANA par. Which was also necessary since your unplanned lockdown had left many working people without food.

Also noticed that you listed many festivals in coming months but missed Baqr Eid? Chaliye, phir bhi aapko peshgi Eid Mubarak