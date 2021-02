ग्रेटा थनबर्ग पर दिल्ली पुलिस की FIR,असदुद्दीन ओवैसी बोले- क्या अब अगला केस सैंटा क्लॉज पर होगा?

India

oi-Pallavi Kumari

Asaduddin Owaisi On Greta Thunberg FIR: भारत जारी किसान आंदोलन को लेकर एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनगबर्ग के ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में कहा है कि ग्रेटा थनगबर्ग ने ट्वीट में एक टूलकिट (toolkit) साझा किया था, जिसमें भारत हितों के खिलाफ साजिश की रूपरेखा थी। इस पूरे मामले पर ऑल इंडिया मजलिस-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (aimim) के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि क्या अब दिल्ली पुलिस अगला केस सैंटा क्लॉज पर करेगी? ग्रेटा थनबर्ग पर दिल्ली पुलिस की FIR को लेकर कई विपक्षी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार (04 फरवरी) को ट्वीट किया, ''दिल्ली की सड़कों से अपराध को पूरी तरह खत्म करने बाद दिल्ली पुलिस अब भारत की सबसे बड़ी दुश्मन, विचार रखने वाली एक स्वीडिश टीनएजर लड़की से, लड़ने की चुनौती स्वीकार कर चुकी है। तो अब अगला एफआईआर किसपर होगा? जानवरों पर अत्याचार करने के आरोप में सैंटा क्लॉज पर? दिल्ली हिंसा के पीड़ित अभी तक इंसाफ का इतंजार कर रहे हैं।''

After wiping out all crime from streets of Delhi, Delhi police has risen up to the challenge of fighting India’s most powerful enemy....a Swedish teenager with opinions. Who’s next on FIR list? Santa Claus for animal cruelty?

Delhi pogrom victims are still waiting for justice https://t.co/aIy0iB4HEj