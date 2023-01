Khanjawala Hit and Run : CM केजरीवाल आक्रोशित, दोषियों को फांसी की अपील, AAP नेता LG आवास पहुंचे, VIDEO

कंझावाला हिट एंड रन मामले पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उन्होंने दोषियों को फांसी की अपील की है। AAP नेताओं ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आवास का घेराव भी किया।

India

oi-Jyoti Bhaskar

दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal Khanjawala hit and run case में सख्त तेवर दिखा रहे हैं। उन्होंने दोषियों को सख्त से सख्त और यहां तक की फांसी की सजा दिलाने की अपील भी की है। केजरीवाल के आक्रोश के अलावा आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं का गुस्सा भी फूटा। सोमवार को AAP नेताओं ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आवास का घेराव भी किया।

दरअसल, एक जनवरी को सुल्तानपुरी इलाके में एक बेकाबू कार ने महिला को कई किलोमीटर तक घसीटा। गंभीर रूप से घायल हुई महिला की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) विनय सक्सेना का घेराव करने उनके आवास के बाहर इकट्ठा हुए।

#WATCH | AAP workers gather outside the residence of Delhi LG Vinai Saxena regarding the death of a woman who died after she was dragged for a few kilometres by a car that hit her in Sultanpuri area on January 1. pic.twitter.com/HaDSK8b3ld