केरल में केजरीवाल ने किया इस पार्टी से गठबंधन का ऐलान, चला फ्री बिजली का दांव

नई दिल्ली, 15 मई। केरल में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने राज्य के चौथे गठबंधन ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केरल में अब चार राजनीतिक गठबंधन होंगे। एलडीएफ, यूडीएफ, एनडीए के बाद चौथा गंठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ होगा। उन्होंने गठबंधन के नाम का भी ऐलान कर दिया।

केरल पहुंचे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केरल में चौथा गठबंधन आह्वान किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ होने वाले नए एलायंस का नाम भी घोषित कर दिया। अब संयोजक ने कहा कि हम जनता की भलाई के लिए ईमानदारी से काम करना चाहता हैं। इसके लिए सभी का समर्थन चाहिए। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोच्चि में कहा कि केरल में चार राजनीतिक गठबंधन होंगे- एलडीएफ, यूडीएफ, एनडीए और हमारे गठबंधन का नाम पीपुल्स वेलफेयर एलायंस होगा।

Inverter, generator shops have been shut in Delhi because of 24*7 power supply, which is free of cost...Do the people of Kerala not want free electricity too?: Delhi CM Arvind Kejriwal in Kochi, Kerala pic.twitter.com/1dRDxUGpZQ