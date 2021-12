राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, बोले- 'लिंचिंग' का सबसे बड़ा उदाहरण 1984 में हुईं घटनाएं

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 21 दिसंबर। संसद का शीतकालीन सत्र अब अपने अंतिम दिनों में पहुंच गया है, लेकिन कई मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा अभी भी जस के तस जारी है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पत्रकार के सवाल के जवाब में उससे पूछा- 'क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं?' इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। वहीं बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के 'लिंचिंग' वाले ट्वीट को लेकर भी कांग्रेस नेता पर हमला बोला है।

दरअसल, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा, '2014 से पहले 'लिंचिंग' शब्द सुनने में भी नहीं आता था।' राहुल के इस ट्वीट के बाद अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा नेता अमित मालवीय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम लेकर पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 'लिंचिंग' का सबसे बड़ा उदाहरण 1984 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद हुई घटनाएं हैं।

The biggest example of 'lynching' is the incidents that took place in 1984, after the death of former PM Indira Gandhi. Rahul Gandhi's reply to a media question today over 'lynching', reminds us of the era of Emergency: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/15TDUKyYES