'जज साहब कुछ सम्मानजनक करिए, अगर नूपुर शर्मा को कुछ हो गया तो', सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भड़के अनुपम खेर

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 02 जुलाई: पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद भाजपा से निलंबित हो चुकीं पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्य कांत ने टिप्पणी की है। जिसको लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। नुपुर शर्मा के केस की शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इस दौरान जस्टिस सूर्य कांत ने नूपुर शर्मा को फटकारते हुए कहा कि नूपुर ने टीवी पर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाले बयान दिए हैं, जिसकी वजह से देश में माहौल खराब हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने यह भी कहा कि उदयपुर की घटना के लिए भी नूपुर शर्मा जिम्मेदार है। देश भर में कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के गलत बताया है। वहीं अभिनेता अनुपम खेर और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की आलोचना की है।

Your Honour! Do something honourable about your HONOUR! 🙏

Today Judiciary has taken away our #RightToLife

If something happens to her, whose lose tongue would be responsible?