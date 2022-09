'अंकिता भंडारी को पीटा गया और...', मृतका के भाई ने कहा- मैं बहन का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करूंगा...

India

oi-Pallavi Kumari

देहरादून, 25 सितंबर: उत्तराखंड के पौढ़ी गढ़वाल की रहने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या के बाद से लोगों को काफी गुस्सा है। अंकिता ऋषिकेश के रिसॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थीं। इसी रिसॉर्ट के मालिक और पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य को इस हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अब अंकिता भंडारी के भाई अजय सिंह भंडारी ने कहा है कि वह अपनी बहन का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे, जब तक उन्हें अंकिता की फाइनल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं दी जाती है।

अंकिता भंडारी के भाई अजय सिंह भंडारी ने कहा, ''जब तक उसकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं दी जाती, हम उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हमने उसकी प्रोविजनल रिपोर्ट में देखा कि उसे पीटा गया और नदी में फेंक दिया गया। लेकिन हम अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।'' अंकिता भंडारी ऋषिकेश के वनतारा रिसॉर्ट से 18 सितंबर को लापात हो गई थीं, जिसके बाद शनिवार 24 सितंबर के तड़के ऋषिकेश के चिल्ला नहर से पुलिस ने उनका शव बरामद किया है।

