VIDEO: आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर कर नितिन गडकरी से लगाई गुहार, जानें क्या है पूरा मामला

Sushil Kumar

नई दिल्ली, 28 अगस्त: महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहते हैं। वे लगातार ट्विटर पर पोस्ट करते हैं। इस बीच दिग्गज उद्योगपति ने पेड़ों से घिरी एक खूबसूरत सड़क का वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने वीडियो की क्लिप साझा करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया कि वे ग्रामीण इलाके में नई सड़कों पर ऐसे पेड़ लगा सकते हैं।

I like tunnels, but frankly, I’d much rather go through this kind of ‘Trunnel’ …@nitin_gadkari ji, can we plan to purposefully plant some of these trunnels on the new rural roads you are building? https://t.co/6cE4njjGGi