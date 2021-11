नीलोफर के वार पर फडणवीस की पत्नी अमृता का पलटवार, नवाब मलिक को भेजा मानहानि का नोटिस

India

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 11 नवंबर। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर कई सनसनीखेज आरोप लगाने वाले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को अब फडणवीस की पत्नी अमृता ने मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में अमृता ने मलिक पर उनके परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाया है। अमृता फडणवीस ने एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 'नवाब मलिक ने कई भ्रमित करने वाले किए, जिसमें कुछ तस्वीरें भी शामिल हैं, यहां मानहानि का नोटिस है या तो वे 48 घंटों में इन ट्वीट्स को बिना शर्त डिलीट करें या फिर एक्शन के लिए तैयार रहें।' मालूम हो कि नवाब मलिक ने हाल ही में अमृता फडणवीस की एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वो ड्रग पेडलर जयदीप राणा के साथ नजर आ रही थींं तस्वीर को शेयर करके मलिक ने देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया था कि 'एक ड्रग पेडलर आपकी पत्नी के वीडियो का फाइनेंसर कैसे है?'

Amruta Devendra Fadnavis, the wife of former Maharashtra CM Devendra Fadnavis, sends legal notice to Maharashtra minister Nawab Malik for 'tarnishing the image of her family' through his alleged defamatory tweets

Mr. @nawabmalikncp shared series of defamatory, misleading and maligning tweets including some pictures!

Here is Notice of Defamation including criminal proceedings under various Sections of IPC.

Either delete tweets in 48 hours with unconditional public apology or face action ! pic.twitter.com/nNPYQ7O9FK