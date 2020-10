अमृतसर: टास्क फोर्स और सत्कार कमेटी के सदस्यों में हिंसक झड़प, गुरु ग्रंथ साहिब के गायब हुए 328 कॉपी पर विवाद

India

oi-Pallavi Kumari

अमृतसर: पंजाब के अमृतसर (Amritsar) में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) कार्यालय के बाहर धरना दे रहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी (Guru Granth Sahib Satkar Committee) के कार्यकर्ताओं व एसजीपीसी की टास्क फोर्स के बीच शनिवार (24 अक्टूबर) हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों ही पक्ष उग्र दिख रहे हैं। असल में पूरा विवाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब के गायब हुए 328 स्वरूपों को लेकर है। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है।

जानें किस बात पर हुआ विवाद

दरअसल, पिछले महीने से ही सत्कार कमेटी के कार्यकर्ता श्री गुरु ग्रंथ साहिब के गायब हुए 328 स्वरूपों की जानकारी देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सत्कार कमेटी के कार्यकर्ता लगभग 40 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एसजीपीसी पंजाब में गुरुद्वारों का प्रबंधन करने वाला संगठन है।

शनिवार (24 अक्टूबर) को सत्कार कमेटी के कार्यकर्ताओं के धरने के दौरान वहां एसजीपीसी की टास्क फोर्स के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। जिसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, हिंसक झड़पों के बाद एसजीपीसी टास्क फोर्स के सदस्यों सहित छह लोग घायल हो गए हैं और अस्पताल पहुंचे।

#WATCH Amritsar: Clash broke out between Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee task force & Guru Granth Sahib Satkar Committee today during a protest by latter over demand of FIRs against SGPC employees regarding 328 missing 'saroops' of Sri Guru Granth Sahib. Injuries reported pic.twitter.com/J6uYPUzeLf