India

oi-Bhavna Pandey

Amitabh Bachchan: केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानून के खिलाफ किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। 26 जनवरी को किसानों ने लाल किले पर विरोध स्‍वरूप अपना झंडा फहराया और जमकर बवाल किया। वहीं अब किसान आंदोलन को कई इंटरनेशनल हस्तियों का समर्थन मिल गया है। रिहाना, मिया खलीफा, मीना हैरिस और ग्रेटा थनबर्ग जैसे विदेशी सेलेब्रिटीज के किसानों के समर्थन में ट्वीट करने पर तमाम बॉलीवुड हस्तियों ने मोदी सरकार के समर्थन में ट्वीट किया। जिनमें कंगना रनौत, लता मंगेशकर, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, अजय देवगन शामिल हैं। वहीं बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्‍चन ने किसान आंदोलन को लेकर ऐसा ट्वीट किया कि वो यूसर्ज के निशाने पर आ गए हैं और वो जमकर ट्रोल हो गए हैं।

T 3803 -

"तर्क का जवाब तो तर्क में दिया जा सकता है

पर विश्वास का जवाब तर्क के पास नहीं है। " ~ Ef ViBa

you can give an answer to an argument with an argument ;

but an answer to trust does not lie with argument