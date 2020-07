India

मुंबई। बॉलीवुड के बिग बी यानी महानायक अमिताभ बच्चन कुछ दिनों पूर्व कोरोना महामारी का शिकार हो गए थे जिसके बाद उन्‍हें मुंबई के नानावटी अस्‍पताल में भर्ती करवाया गया था।जहां उनका इलाज चल रहा है। अभिनेता के बारे में खबर ये फैलाई गई कि अमिताभ बच्‍चन की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। जिसके बाद स्‍वयं अमिताभ बच्‍चन ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इस खबर में कितनी सच्‍चाई है।

This news is incorrect, irresponsible, fake and an incorrigible lie: Actor Amitabh Bachchan on reports of him testing negative for #COVID19.

The actor was admitted to Mumbai's Nanavati Hospital on July 11 after testing positive for the virus. pic.twitter.com/LgU4G1uW7e