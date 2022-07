VIDEO:टोल प्लाजा पर पलटी तेज रफ्तार एंबुलेस, तीन लोगों की मौत

India

oi-Rahul Kumar

बेंगलुरु, 20 जुलाई: कर्नाटक बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया। उडुपी जिले में बरसात के कारण गीली सड़क पर एक तेज रफ्तार एंबुलेंस के एक टोल बूथ से जा टकराई, जिससे उसमें सवार तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि 4 लोग गंभीर तौर पर घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में दो ही हालत गंभीर है। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जोकि बेहद ही दर्दनाक है।

उडुपी जिले के कुंडापुरा कस्बे में बुधवार को एक टोल प्लाजा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिससे उसमें सवार तीन लोगों की मौत हो गई। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। जिसमें दिख रहा है कि, एंबुलेस को आता देख एक गार्ड दो बैरियर तो समय रहते हटा देता है, लेकिन तीसरा बूम बैरियर को हटाने के दौरान तेज रफ्तार एंबुलेंस बेकाबू हो जाती है। जिससे उसका पीछे का दरवाजा खुल जाता है। एंबुलेस में सवार लोग और मरीज वाहन से बाहर की ओर फिर जाते हैं।

वीडियो में दिख रहा है कि, इसके बाद एंबुलेंस फिसले हुए एक साइड में जा गिरती है। जिसके बाद उसमें से चालक निकलता हुए दिखता है। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि, तेज रफ्तार एंबुलेस ड्राइवर टोल के रास्ते में बैठी गाय को देखकर ब्रेक लगा देता है, जिससे गाड़ी आनियंत्रित हो जाती है। वहीं बारिश की वजह से एंबुलेस बुरी तरह से फिसल जाती है। जिसके चलते ये भयानक हदासा हो जाता है।

#WATCH | Karnataka: Four people were injured after a speeding ambulance toppled at a toll gate, near Byndoor. The Ambulance was carrying a patient to Honnavara. Further details are awaited.

(Source: CCTV) pic.twitter.com/M3isDaX7Eg