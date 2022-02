रूस से बढ़ते तनाव के बीच एयर इंडिया का विशेष विमान यूक्रेन रवाना, नागरिकों की होगी स्वदेश वापसी

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 22 फरवरी। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए भारत ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को बाहर निकालने की मुहिम को तेज कर दिया है। इसी मुहिम के तहत एयर इंडिया का विशेष विमान यूक्रेन के बोरिस्पिल से भारतीय छात्रों, नागरिकों को वापस लेकर आएगा। एयर इंडिया के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया का पहला विशेष विमान एआई-1946 आज यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को भारत लेकर आएगा। फिलहाल एयर इंडिया तीन विमानों का यूक्रेन और भारत के बीच संचालन कर रहा है। सोमवार को ही एयर इंडिया का यह विशेष विमान यूक्रेन के लिए रवाना हुआ था। एयर इंडिया ने पहले ही इस बात का ऐलान किया था कि भारत के नागरिकों को लाने के लिए तीन विमानों का संचालन यूक्रेन-भारत के बीच किया जाएगा, जिसमे भारतीय छात्रों व नागरिकों को यूक्रेन में बढ़ते संकट के बीच स्वदेश वापस लाया जाएगा। यूक्रेन में भारत के दूतावास की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि यूक्रेन-रूस के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अतिरिक्त विमानों का इंतजाम किया गया है। कीव से चार विमान दिल्ली के लिए 25, 27 फरवरी और 6 मार्च को उड़ान भरेंगे।

इससे पहले एयर इंडिया ने बयान जारी करके कहा था कि तीन विमान 22 फरवरी, 24 फरवरी, 26 के बीच यूक्रेन से भारत के लिए उड़ान भरेंगे। एयर इंडिया का विशेष विमान जिसकी कुल क्षमता 200 है उसने दिल्ली से उड़न भरी है और वह आज नागरिको को लेकर वापस भारत आएगा। बोइंग बी-787 को दिल्ली एयरपोर्ट से यूक्रेन के बोरिस्पिल के लिए रवाना किया गया है। बत दें कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को लेकर भारत ने आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चिंता जाहिर की और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की।

In view of the continued high level of tensions in Ukraine, additional flights are being organised. Four flights from Kyiv to Delhi to operate on Feb 25, Feb 27 and March 6, 2022: Embassy of India in Ukraine pic.twitter.com/xP9Tp3gTle