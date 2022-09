मस्कट एयरपोर्ट पर Air India Express के विमान में लगी आग, समय रहते सभी यात्रियों को निकाला सुरक्षित

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 14 सितंबर: एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express ) की यात्रियों से भरी फ्लाइट में बुधवार को बड़ा हादसा होते-होते बचा। ओमान के मस्कट एयरपोर्ट पर कोच्चि जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को उस वक्त तुरंत खाली कराया, जब उड़ान भरने से ठीक पहले इंजन में आग लगने का पता चला। सभी चालक दल और बोर्ड पर 145 यात्रियों, जिनमें से चार बच्चे भी थे, विमान से सुरक्षित बाहर निकाला गया।

इंजन में आग के बाद विमान को टर्मिनल बिल्डिंग में भेज दिया गया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार किसी को भी चोट की सूचना नहीं है। इस घटना के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एक बयान में कहा कि यात्रियों के लिए दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था की जा रही है। मस्कट इंटरनेशनल पर बुधवार को विमान से धुआं निकलने के बाद सभी यात्रियों को विमान से स्लाइड पर निकाला गया।

All passengers were safely evacuated after smoke was detected in engine no. 2 of Air India Express flight (to Cochin) on the runway at Muscat airport. Relief flight to be arranged. We will investigate the incident and also take appropriate action: DGCA pic.twitter.com/L7w9yX4GrH