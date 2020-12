किसानों के साथ बैठक के बाद बोले कृषि मंत्री- अच्छी रही बातचीत, परसों सभी बिंदुओं पर की जाएगी चर्चा

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कृषि कानून को लेकर किसान और केंद्र सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए आज (1 दिसंबर, 2020) दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच एक अहम बैठक हुई। हालांकि कि करीब चार घंटे तक चली ये बैठक बेनतीजा रही और किसान यूनियन के नेताओं ने सरकार द्वारा कमेटी बनाने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैठक अच्छी रही और हमने फैसला लिया है कि फिर से 3 दिसंबर को बातचीत होगी।

बैठक संपन्न होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के साथ तीसरे चरण की वार्ता आज संपन्न हो गई है, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 3 दिसंबर को एक बार फिर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि प्रदर्शनकारी किसान परसों तक ये लोग भी अपने मुद्दे लेकर आएंगे और सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, हम चाहते थे कि छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी किसान यूनियनों का कहना था कि सभी मिलकर बात करेंगे। सरकार को सभी से बात करने में भी परेशानी नहीं है। इस बीच कृषि मंत्री ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि हम किसान भाइयों से आग्रह करते हैं कि आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं परन्तु ये फैसला करना किसान यूनियन और किसानों पर निर्भर है।

