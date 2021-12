Article 370 हटने के बाद J&K में घुसफैठ और आतंकी घटनाओं में आई कमी, सरकार ने दिए पूरे आंकड़े

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 1 दिसंबर: केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी करके बताया है कि जम्मू और कश्मीर में 2018 के बाद से आतंकवादी और घुसपैठ की घटनाओं में भारी कमी आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के पूरे आंकड़े जारी कर कहा है कि किस तरह से इस केंद्र शासित प्रदेश में इन वारदातों पर लगाम लगता जा रहा है। हालांकि, इस साल अक्टूबर में टारगेटेड किलिंग की कुछ घटनाओं ने कश्मीर घाटी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े किए थे, लेकिन कुल मिलाकर जो आंकड़ें सामने आए हैं, उससे वहां की फिजा सही मायने में बदली हुई दिख रही है। गौरतलब है कि आज ही एक रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक पिछले अक्टूबर महीने में जम्मू-कश्मीर में हुई टारगेटेड किलिंग की कई वारदातों के बावजूद नवंबर में वहां पहुंचने वाले सैलानियों का सात साल का रिकॉर्ड टूट गया है।

After the removal of Article 370 from Jammu and Kashmir, there is a continuous decrease in the incidents of terrorism and infiltration -MHA