ड्रग्स कनेक्शन में दीपिका का नाम जुड़ने पर कंगना ने कसा तंज, कहा-अमीर स्टार किड्स पूछते हैं, माल है क्या?

oi-Bavita Jha

मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत मामले( Sushant Singh Rajput Case) ने बॉलीवुड के कई काले पन्नों को खोलकर रख दिया है। चकाचौंध से भरी सितारों की दुनिया को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। सुशांत मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो( NCB) के सामने कई सेलीब्रिटीज के नाम सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स नेक्सेस की जांच में जुटी NCB के सामने श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान के बाद बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। व्हाट्सऐप चैट के जरिए दीपिका का नाम बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ा है, जिसके बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है।

ड्रग्स कनेक्शन: सारा, श्रद्धा के बाद अब दीपिका पादुकोण से जुड़े तार, सामने आई Whatsapp चैट

Repeat after me, depression is a consequence of drug abuse. So called high society rich star children who claim to be classy and have a good upbringing ask their manager ,” MAAL HAI KYA?” #boycottBollywoodDruggies #DeepikaPadukone https://t.co/o9OZ7dUsfG