अभिनेता संजय खान की बेटी फराह ने दिया PM मोदी को जवाब, आदित्य ठाकरे ने किया लाइक, हुईं ट्रोल

मुंबई। आजकल किसी की अगर आलोचना करनी है तो सबसे आसान उपाय है उसे ट्विटर पर ट्रोल कर दो और इस बार ये सजा मिली है देश की जानी-मानी ज्वैलरी डिजाइनर फराह खान को, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी एक ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, उनका जवाब थोड़ा तीखा था, जिसके कारण वो सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गईं। दरअसल पीएम मोदी ने हाल ही में एक tweet किया था 'कांग्रेस की रणनीति है, लोगों को आपस में बांटने की', जिस पर फराह खान ने जवाब दिया कि ये काम तो बीजेपी भी करती है, बस इसी tweet के बाद वो निशाने पर आ गईं और twitter पर ट्रोल हो गईं लेकिन सोशल मीडिया पर ये मामला उस वक्त और गर्मा गया, जब फराह खान के ट्वीट को शिवसेना युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे ने लाइक कर दिया।

With due apologies Sir, your party the BJP is doing the same ie Divisive Politics based on Religion caste and creed. It’s about time your both parities fight each other over “real” issues. Don’t u think??? https://t.co/jgGx5YDoY8