Gurmeet Chaudhary: सोनू सूद से प्रेरित होकर भलाई के काम में जुटे TV के 'राम', बनवा रहे 1000 हॉस्पिटल बेड्स

India

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 25 अप्रैल। साल 2019 में पहली बार चीन के वुहान शहर में पाया गया कोरोना वायरस (कोविड-19) पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूटपड़ा है। एक साल से भी अधिक समय बीच जाने के बाद कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जारी है। भारत अब महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है जो गुजरते समय के साथ भयानक रूप लेता जा रहा है। कोरोना की दूसरी सुनामी ने देश की स्वस्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। अस्पतालों मरीजों के लिए बिस्तर व ऑक्जीजन नहीं है, वहीं कोविड के खिलाफ कारगर दवाई रेमडेसिविर के कालाबजारी की खबरें सामने आ रही हैं।

I have decided I will be opening ultra modern 1000 bed hospital in Patna and Lucknow for the common man. Followed by other cities. Need your blessings and Support. Jai Hind. Details will be shared soon.🙏🙏#CovidIndia #CovidHelp