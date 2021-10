Nawab Malik vs Sameer Wankhede: सरासर झूठ बोल रहे हैं नवाब मलिक- समीर वानखेड़े

India

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 29 अक्टूबर। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े बनाम महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के बीच की लड़ाई बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को प्रेसवार्ता करके नवाब मलिक ने वानखेड़े पर नए आरोप लगाए हैं, जिनके बारे में अब समीर वाखेड़े की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि 'सारी बातें सरासर गलत हैं, नवाब मलिक झूठ बोल रहे हैं लेकिन मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं,कानून अपना काम करेगा।' आपको बता दें नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि वानखेड़े ने ड्रग्स केस में क्रूज पार्टी के आयोजकों में से एक काशिफ खान को जानबूझकर नहीं पकड़ा।

वो क्रूज पर अपने गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद था।नवाब मलिक का कहना है कि काशिफ खान फैशन टीवी का इंडिया हेड है, जो कि क्रूज पर इवेंट ऑर्गेनाइज कराता है। नवाब मलिक ने कहा है कि काशिफ सेक्स रैकेट भी चलाता है। वानखेड़े से उसके अच्छे रिलेशन हैं, मुझे पता चला है कि उससे एनसीबी के कई अधिकारियों ने बहुत बार बातचीत करने की कोशिश की लेकिन हर बाार वानखेड़े ने अपने अधिकारियों को रोक दिया।

Wankhede vs Malik: अब काजी मुजम्मिल अहमद ने कहा- 'मुस्लिम हैं समीर तभी तो करवाया था शबाना से निकाह'

आपको बता दें कि नवाब मलिक लगातार वानखेड़े पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने इससे पहले कहा था कि वानखेड़े मुस्लिम थे उन्होंने दलित हिंदू के फर्जी सार्टिफिकेट के जरिए आईआरएस की नौकरी पाई है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का एक कथित निकाहनामा भी अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया था।

भाजपा पर भी साधा निशाना

आपको बता दें कि नवाब मलिक ने ये भी कहा कि वानखेड़े के जरिए भाजपा बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश कर रही है। योगी आदित्यनाथ की पूरी कोशिश है कि वो बॉलीवुड को यहां से नोएडा में शिफ्ट करवा लें तो ऐसा संभव नहीं होगा। एक षड़यंत्र रिया चक्रवर्ती केस से शुरू हुआ और ड्रग्स-ड्रग्स कहकर हल्ला मचाया गया। बॉलीवुड के कई सितारों की परेड कराई गई लेकिन आज तक एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये सब एक साजिश है, जो कि भाजपा करवा रही है।

नवाब मलिक ने बताया दाढ़ी वाले शख्स का नाम, कहा-'भाजपा कर रही है बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश'

Absolutely a lie & I can't comment. Law will take its own course: Mumbai NCB Zonal Director, Sameer Wankhede, when asked about state minister Nawab Malik's allegations that he didn't nab Kashif Khan, one of the organisers of the cruise party - as told by Malik, as he's his friend pic.twitter.com/3t1RcyxbxW