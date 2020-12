दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र: दूसरे दिन भी सदन में हंगामा, AAP ने BJP के खिलाफ लहराए पोस्टर-बैनर

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। AAP Protest in Delhi Assembly session दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र (Delhi Legislative Assembly) का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा है। दरअसल, आम आदमी पार्टी ने भाजपा (BJP) पर MCD में 2500 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाया है और इसी आरोप को लेकर शुक्रवार को AAP के विधायकों ने सदन में बैनर-पोस्टर लहराकर कथित रूप से इस घोटाले के विरोध किया।

BJP वालों को जेल भेजों-AAP

सदन में आप के विधायकों ने MCD में भाजपा पार्षदों को जेल भेजने की मांग की। सदन में लहराए गए प्लेकार्ड और बैनर पर लिखा था कि 'BJP ने किया 2500 करोड़ का घोटाला, BJP वालों को जेल भेजों'

Delhi: Aam Aadmi Party MLAs display placards & banner alleging BJP of a Rs 2,500 crores scam, on the second day of the special Delhi Assembly session pic.twitter.com/VEBev72Giu

पहले दिन कृषि कानून पर मचा था घमासान

आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का पहला दिन भी कृषि कानून को लेकर हंगामेदार रहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून की प्रतिलिपि को सदन में फाड़ दिया था और कहा था कि आम आदमी पार्टी इन कानूनों के सख्त खिलाफ है और किसान को हम दुखी नहीं देख सकते।

CM @ArvindKejriwal tears the copy of Centre's farm bills in Delhi Assembly.

We refuse to accept these farm bills which are against our farmers. #KejriwalAgainstFarmBills pic.twitter.com/rBrcc67sRz