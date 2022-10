केरल का एक गांव क्यों बनने जा रहा है 100% हिंदी भाषी

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

केरल के कोझिकोड जिले में चेलान्नुर नाम के एक गांव के अगले साल गणतंत्र दिवस तक 100 फीसदी हिंदी साक्षरता हासिल कर लेने की उम्मीद है। यह ऐसे समय में हो रहा है, जब केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य केंद्र सरकार पर हिंदी थोपे जाने का आरोप लगाते हुए उसका विरोध कर रहे हैं। चेलान्नुर ने पिछले साल ही हिंदी साक्षरता का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और इसके लिए 20 से 70 साल के उम्र के लोगों को हिंदी सिखाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन, हिंदी सीखने की ललक वहां इतनी है कि 70 के पार के लोग भी हिंदी कक्षाओं में पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो हर हाल में हिंदी सीख लेना है।

English summary

Kerala:Hindi literacy campaign is being successful in a village in Kozhikode district. 100% people are going to be literate in Hindi. Learning Hindi to communicate with migrant workers