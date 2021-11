स्कूटी पर पटाखों से भरे बोरे में हुआ विस्फोट, हादसे में बाप-बेटे की की दर्दनाक मौत, देखें वीडियो

India

चेन्नई, नवंबर 05। देश के अंदर दिवाली के मौके पर कई जगहों से मातम वाली खबरें सामने आई हैं, जिन्होंने लोगों के दिल में दहशत पैदा कर दी। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला तमिलनाडु-पुडुचेरी बॉर्डर पर कोट्टाकुप्पम इलाके से सामने आया है, जहां स्कूटी पर सवार एक बाप-बेटे की उस समय मौत हो गई, जब वो साथ में देशी पटाखों का एक बैग ले जा रहे थे और उसमें धमाका हो गया। इस धमाके में दोनों बाप-बेटों की मौत हो गई तो वहीं स्कूटी के पास से गुजर रहे तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

#Puducherry: A 7 year old boy and his father died on the spot after the crackers that they were carrying exploded in #Villupuram district. pic.twitter.com/UHvmcYFJda