यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा जम्मू-कश्मीर, 24 देशों के 20 सदस्य लेंगे जमीनी हकीकत का जायजा

India

oi-Kapil Tiwari

श्रीनगर। foreign delegation arrived jammu kashmir जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश में लंबे समय के बाद DDC चुनाव हुए थे। इन चुनावों के बाद जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए यूरोपीय संघ का विदेशी प्रतिनिधिमंडल कश्मीर पहुंचा है। 20 सदस्यों का ये डेलिगेशन दो दिन के जम्मू-कश्मीर दौरे पर रहेगा और वहां की जमीनी हकीकत का आंकलन करेगा। जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को ये दल जम्मू के दौरे पर रहेगा।

Jammu and Kashmir: A batch of foreign envoys arrived in Srinagar today for a visit to the union territory.

Envoys from 24 nations are part of the delegation visiting the UT. pic.twitter.com/Z1if49qIXN