12वीं बार में कोविड वैक्सीन लगवाते हुए पकड़ा गया 84 साल का बुजुर्ग, जानिए क्यों करता था ऐसा ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

पटना, 5 जनवरी: बिहार में कोविड वैक्सीन लगवाने के नियम की धज्जियां उड़ने का एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है। एक शख्स का दावा है कि वह 11 बार कोविड वैक्सीन की डोज लगवा चुका है। जबकि, तीसरी डोज की प्रक्रिया भी अभी भारत में शुरू नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक 84 वर्ष का वह शख्स जब लगातार 12वीं बार एक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचा तो लोगों ने उसकी पहचान कर ली और उसे फिर से वैक्सीन लगवाने से रोक दिया गया। कोविड वैक्सीन लगवाने की इस तरह की सनक के पीछे उस व्यक्ति की अपनी दलीलें हैं, जिस पर अभी तक किसी वैज्ञानिक ने शायद दुनिया में कहीं भी कोई रिसर्च नहीं किया है।

English summary

84-year-old man was stopped from applying Covid vaccine for the 12th time in Madhepura, Bihar, he has said that the government has made a very good thing