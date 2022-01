गायब हुआ 11 बार वैक्सीन लगवाने वाला 84 साल का बुजुर्ग, पत्नी के दावों पर वैज्ञानिक भी खा जाएंगे चक्कर

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मधेपुरा, 12 जनवरी: बिहार में 10 महीने में 11 बार कोविड वैक्सीन लगवाने वाला 84 साल का बुजुर्ग फरार हो गया है। पुलिस उसे तलाशने में लगी है और वह पुलिस को धमकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन, पुलिस और उस शख्स के बीच चल रही है आंख मिचौली के दौरान उसकी पत्नी ने उसको लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। बता दें कि ब्रह्मदेव मंडल नाम का एक रिटायर्ड पोस्टमैन 10 महीने में 12वीं बार कोविड का टीका लगवाने पहुंचा था और उसकी पोल खुल गई थी। तब उसने दावा किया था कि सरकार ने यह बहुत उम्दा चीज बनाई है और सबको इसे बार-बार लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसे बहुत फायदा हुआ है।

An 84-year-old who got the Covid vaccine 11 times in Bihar's Madhepura went missing due to fear of police,his wife claimed end of all diseases due to vaccine