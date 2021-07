Sonu Sood के लिए 7 साल के बच्चे की दिवानगी, फिल्म में हीरो से मार खाते देखा तो तोड़ा TV

India

oi-Love Gaur

हैदराबाद, 14 जुलाई: वैसे तो बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की फैन फॉलोइंग काफी लंबी चौड़ी हैं, लेकिन जब से देश में कोरोना महामारी आई है, उसके बाद करोड़ों लोग उनकी दरियादिली पर फिदा हो गए। बिना किसी लोभ- लालच के सोनू सूद निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर रहे हैं। जहां कोरोना की पहली लहर के दौरान सोनू ने लोगों को उनके घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तो वहीं दूसरी लहर में सोनू ने लोगों की जिंदगी बचाने का नेक काम किया। इसी के चलते सोनू सूद कब एक एक्टर से 'मसीहा' बन गए। यह उनको भी नहीं पता। अब अपने हीरो सोनू सूद को किसी फिल्म में मार खाते देख एक 7 साल के बच्चे ने ऐसा कदम उठाया है, जिस पर खुद सोनू सूद भी रिएक्शन देने को मजूबर हो गए।

Arrreee, Don't break your TVs,

His dad is going to ask me to buy a new one now 😆😆 https://t.co/HB8yM8h1KZ