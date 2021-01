26 जनवरी को बांग्लादेश सशस्त्र बल के 122 जवान लेंगे परेड में हिस्सा, पहुंचे दिल्ली

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली। पाकिस्तान से अलग होने के 50 साल पूरे होने के मौके पर बांग्लादेश सशस्त्र बल के 122 जवान भारत पहुंचे हैं। ये सभी जवान 26 जनवरी को होने वाली परेड में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान से अलग होने की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर बांग्लादेशी सेना के ये जवान परेड में हिस्सा लेंगे। बांग्लादेशी सेना के ये जवान भारतीय वायुसेना के स्पेशल सी-17 एयरक्राफ्ट से भारत पहुंचे हैं। मंगलवार शाम 5.30 बजे भारतीय वायुसेना का विमान बांग्लादेश से साढ़े तीन घंटे का सफर तय करके भारत पहुंचा है।

इस बाबत भारतीय वायुसेना की ओर से ट्वीट करके भी जानकारी दी गई है। भारतीय सेना की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस के 122 सदस्य भारत के गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। हम एक साथ लड़े और हम एक साथ मार्च करेंगे। 26 जनवरी को शानदार परेड का हिस्सा बनिए। बता दें कि पिछले महीने मोदी सरकार ने 1971 बांग्लादेश लिबरेशन की 50वीं वर्षगांठ को मनाने का फैसला लिया था, इसे गोल्डन जुबिली वर्ष के तौर पर भारत मनाएगा।

बता दें कि 16 दिसंबर 1971 को ही पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने अपने हथियार डाले थे, 16 दिसंबर 2020 को इस घटना की वर्षगांठ मनाई गई थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया था और गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन की शुरुआत की थी। इस वर्षगांठ को मनाने के लिए अलगःअलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमे वॉर वेटरन हिस्सा लेंगे। सेमिनार और बैंड का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा पिछले महीने रक्षा मंत्रालय ने चार मशाल को देश के अलग-अलग हिस्सों में ले जाने का भी फैसला लिया है। इस मशाल को परम वीर चक्र और महा वीर चक्र विजेता जवानों के गांव भी ले जाया जाएगा।

122 members of the Bangladesh Armed Forces departed for India to participate in RD Parade 2021.

Together we Fought, Together we March

Tune in on 26 Jan 21 for the splendid parade.#friendship#Goldenjubilee#Republicday2021 pic.twitter.com/zuICS3LcSQ