oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 02 दिसंबर। कोरोना महामारी का प्रकोप एक बार फिर धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो चुका है। वहीं दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आए 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जिसके बाद मुंबई नगर पालिका और भी सतर्क हो गई है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया कि पॉजिटिव पाए गए चारों यात्रियों का सैंपल जीनोम स्‍क्रीनिंग के लिए भेजा गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो कही दक्षिण अफ्रीका में पाए गए नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रान से तो प्रभावित नहीं है?

बता दें कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रान के मद्देनजर इस वेरिएंट से प्रभावित देशों के यात्रियों के लिए RT-PCR परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

English summary

4 passengers who came to Mumbai from South Africa turned out to be Corona positive, now this test is being done