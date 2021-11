आंध्र प्रदेश में बारिश का कहर, 3 मंजिला इमारत गिरने से 3 बच्चों समेत एक महिला की मौत

India

oi-Akarsh Shukla

अनंतपुर, 20 नवंबर। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के चलते हादसों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को एक दर्दनाक हादसे में तीन मासूम बच्चों और एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रदेश के अनंतपुर जिले के कादिरी कस्बे में देर रात भारी बारिश के कारण एक पुरानी 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गए। इमारत के मलबे में दबने की वजह से बच्चों और महिला समेत चार की मौत हो गई। घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मलबे में अब भी 4 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की जानकारी है।

Andhra Pradesh | 3 children & an aged woman died in the Kadiri town of Anantapur district after an old 3-story building collapsed due to heavy rains late at night. Rescue operation underway. Over 4 people still trapped inside the building rubble: Circle Inspector Satyababu pic.twitter.com/cFx0zBvRwx