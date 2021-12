राजस्थान में एक साथ मिले 21 नए ओमिक्रॉन केस, असम में रविवार से लगेगा नाइट कर्फ्यू

India

oi-Love Gaur

जयपुर/दीसपुर, 25 दिसंबर: देश में अब कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के नए मामले लगातार बढ़ रहे है। तेजी से संक्रमित करने वाले ओमिक्रॉन के मामलों में आई बढ़ोतरी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पूरे देश में अब तक ओमिक्रॉन के आंकड़े 437 हो गए हैं। वहीं राजस्थान में शनिवार को एक ही दिन में सबसे ज्यादा 21 केस मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ असम में रविवार से नाइट कर्फ्यू लागू किया जा रहा है।

राजस्थान में एक साथ 21 केस मिले

राजस्थान से सामने आए ओमिक्रॉन के 21 नए मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे से नए मामलों की रिपोर्ट मिलने के बाद राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 21 नए मामलों में जयपुर से 11, अजमेर से 6, उदयपुर से 3 और एक महाराष्ट्र का रहने वाला है। पहले प्रदेश में ओमिक्रॉन पॉजिटिव के 22 मरीज थे, जो बढ़कर 43 हो गए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में 108, दिल्ली में 79 के बाद अब राजस्थान देश का ओमिक्रॉन के मामलों में तीसरा राज्य बन गया है। गुजरात और राजस्थान में बराबर केस हैं।

Night curfew to be in force from 11.30 PM to 6 AM, tomorrow onwards across Assam. This curfew, however, will not be applicable on December 31, 2021: Assam Govt pic.twitter.com/PLytBG3CnE