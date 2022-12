2000 रुपए के बैंक नोट कहां गए, कब से नहीं हुई छपाई ? सरकार ने दिया पूरा हिसाब

मोदी सरकार ने लोकसभा में बताया है कि 2018-19 से 2000 रुपए के बैंक नोट की छपाई नहीं हुई है। भाजपा के सांसद सुशील मोदी ने राज्यसभा में इसपर पाबंदी की मांग की थी। लेकिन, सरकार ने कहा है इसका प्रचलन कम हो गया है।

2000 रुपए की करेंसी को लेकर आजकल खूब चर्चा हो रही है। एक तो आम आदमी को यह कहीं भी नजर नहीं आती। दूसरा संसद में इसपर पाबंदी लगाने की मांग की गई है और वह भी सत्ताधारी बीजेपी के ही सांसद की ओर से। आखिरकार सरकार 2000 रुपए के नोट का ब्योरा लेकर आई है और सांसदों को उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। सरकार ने जो कुछ कहा है, उससे काफी हद तक स्थिति साफ हो रही है कि इसके दिखाई नहीं पड़ने की क्या वजह हो सकते हैं। हालांकि, इसपर पाबंदी लगाए जाने को लेकर सरकार की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है।

